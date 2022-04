сегодня



Вокалистка HEART исполняет QUEEN



ANN WILSON опубликовала собственное прочтение хита QUEEN "Love Of My Life", которое включено в альбом "Fierce Bliss", выходящий 29 апреля на Silver Lining Music:



01. Greed



02. Black Wing



03. Bridge Of Sighs



04. Fighten For Life



05. Love Of My Life (feat. Vince Gill)



06. Missionary Man



07. Gladiator



08. Forget Her



09. A Moment In Heaven



10. Angel's Blues*



11. As The World Turns



* Available on CD and digital formats only

























