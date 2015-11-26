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Вокалистка HEART — о сольной карьере



В рамках недавнего разговора с WRIF вокалистка HEART Nancy Wilson ответила на вопрос о том, было ли сложно для неё заняться сольной карьерой:



«Мне было очень сложно набраться смелости и стать певицей, потому что раньше я пыталась не сравнивать себя с голосом моей сестры, потому что её голос просто невероятен. Но однажды она дала мне хороший совет, сказав: "Не волнуйся о том, чтобы быть идеальной. Не напрягайся по поводу совершенства. Просто расскажи свою историю". И именно так я подходила к этому альбому; я вспомнила, что она мне говорила. Как певица просто расскажи историю. Не парься по пустякам. Просто расскажи свою историю. И мне стало очень комфортно исполнять свою партию.



Быть автором было немного сложно, потому что я писала в основном только для HEART или инструменталы для музыкальных партитур к фильмам, так что мне пришлось вернуться к самой себе до того, как я присоединилась к группе, к той самой девушке из колледжа. Перед тем как присоединиться к HEART, я прошла несколько курсов в университете — творческое письмо, теория музыки и литература. Так что я хотела принести этот набор инструментов в группу, когда я наконец-то стала её участницей. Поэтому я немного вернулась к тому же инструментарию при работе над этим альбомом, ведь это не было заданием написать что-то для HEART, это было задание написать для себя. И я поняла, что это реально поднимает настроение и вдохновляет. И у меня наконец-то есть своя студия, где я могу заниматься творчеством и не мешать домашним. Всё сложилось таким образом, что действительно стало для меня счастливой случайностью».







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