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Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART



Гитарист HEART Roger Fisher, являющийся одним из авторов "Crazy On You" и "Barracuda", присоединился к вокалистке HEART Ann Wilson на выступлении 16 октября в Neptune Theater, Seattle, Washington для исполнения HEART "Mistral Wind" — профессиональное видео доступно ниже.







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