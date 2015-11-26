Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART
Гитарист HEART Roger Fisher, являющийся одним из авторов "Crazy On You" и "Barracuda", присоединился к вокалистке HEART Ann Wilson на выступлении 16 октября в Neptune Theater, Seattle, Washington для исполнения HEART "Mistral Wind" — профессиональное видео доступно ниже.
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