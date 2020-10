сегодня



Видео с текстом от вокалистки HEART



Вокалистка HEART Ann Wilson представила видео с текстом к кавер-версии хита STEVE EARLE "The Revolution Starts Now". В оригинале этот трек вошёл в альбом 2004 года "The Revolution Starts Now".



















