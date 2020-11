сегодня



SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART



Вокалистка HEART Nancy Wilson в интервью радиостанции WRIF сообщила, что новая пластинка будет называться "You And Me", а также рассказала о гостях на ней:



«Тут будет один трек, который я написала вместе с Duff'ом McKagan'ом [GUNS N' ROSES] и Taylor'ом Hawkins'ом [FOO FIGHTERS]. Мы джемовали, и я решила закончить то, что получилось, — песня называется "Party At The Angel Ballroom". И я также записала кавер-версию [SIMON & GARFUNKEL] "The Boxer", которую я исполняла с HEART в прошлом году, а Sammy Hagar записал гостевой вокал для неё. Он мой друг, и звучит он на этом треке просто прекрасно. Я спросила его: "Ты хотел бы спеть на теме знаковых рокеров?", и он ответил: "Ну это как-то ожидаемо и не очень интересно". Я ему: "Хорошо, а если это будет "The Boxer"?" Он такой: "О, я люблю эту песню, вечно её любил. Я в деле"».



В сольный альбом также будет включена и кавер-версия PEARL JAM "You And Me"?, которая была записана Nancy для южноафриканского фильма "I Am All Girls":



«Это настоящая история. Очень классный фильм, и уже скоро он должен выйти».







