Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 99
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*METALLICA почти месяц занята сочинением 46
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 32
[= ||| все новости группы



*

Heart

*



25 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART

5 ноя 2020 : 		 Вокалистка HEART выпустит альбом весной

23 окт 2020 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

21 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE

7 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART выпускает сольный альбом

17 мар 2020 : 		 NANCY WILSON записала кавер-версию хита DEPECHE MODE

27 ноя 2019 : 		 NANCY WILSON: «У меня много идей по поводу нового релиза HEART»

16 авг 2019 : 		 HEART исполняют LED ZEPPELIN

5 авг 2019 : 		 Видео с выступления HEART

11 мар 2019 : 		 ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе

17 янв 2019 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART - 2

13 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART

7 ноя 2018 : 		 Новое видео ANN WILSON

26 окт 2018 : 		 Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

21 сен 2018 : 		 Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART



*
zoom
*
* *
Вокалистка HEART Nancy Wilson в интервью радиостанции WRIF сообщила, что новая пластинка будет называться "You And Me", а также рассказала о гостях на ней:

«Тут будет один трек, который я написала вместе с Duff'ом McKagan'ом [GUNS N' ROSES] и Taylor'ом Hawkins'ом [FOO FIGHTERS]. Мы джемовали, и я решила закончить то, что получилось, — песня называется "Party At The Angel Ballroom". И я также записала кавер-версию [SIMON & GARFUNKEL] "The Boxer", которую я исполняла с HEART в прошлом году, а Sammy Hagar записал гостевой вокал для неё. Он мой друг, и звучит он на этом треке просто прекрасно. Я спросила его: "Ты хотел бы спеть на теме знаковых рокеров?", и он ответил: "Ну это как-то ожидаемо и не очень интересно". Я ему: "Хорошо, а если это будет "The Boxer"?" Он такой: "О, я люблю эту песню, вечно её любил. Я в деле"».

В сольный альбом также будет включена и кавер-версия PEARL JAM "You And Me"?, которая была записана Nancy для южноафриканского фильма "I Am All Girls":

«Это настоящая история. Очень классный фильм, и уже скоро он должен выйти».

NANCY WILSON



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 235

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом