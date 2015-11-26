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HEART не работают над новым материалом



Вокалистка HEART Ann Wilson в рамках беседы с Kyle Meredith ответила на вопрос о том, работает ли группа над новой музыкой:



«Нет, точно не сейчас. Nancy живёт в Сан-Франциско, а я во Флориде, и время, когда мы видим друг друга, — это туры HEART. И по понятным причинам, мы не могли нигде выступать, так что и давно не виделись. Жизнь идёт своим чередом, она живет своей жизнью, я своей. И она работает с рядом очень классных людей, я тоже не отстаю. Так что думаю, что когда настанет момент, мы обязательно соберёмся и подумаем над чем-то новым для HEART, может, она принесёт то, что есть у неё, я возьму то, что есть у меня, и мы попробуем, подойдёт ли это для группы. Так что да — в будущем определённо что-то должно быть».







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