сегодня



Участница HEART выпустит альбом весной



Nancy Wilson из HEART выпустит дебютную сольную пластинку, получившую название "You And Me", седьмого мая на Carry On Music.



Трек-лист:



01. You And Me



02. The Rising



03. I'll Find You



04. Daughter



05. Party At The Angel Ballroom (feat. Duff McKagan & Taylor Hawkins)



06. The Boxer (feat. Sammy Hagar)



07. Walk Away



08. The Inbetween



09. Dreams (feat. Liv Warfield)



10. The Dragon



11. We Meet Again



12. 4 Edward













+0 -0



просмотров: 227