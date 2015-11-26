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Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN



В рамках недавней беседы с радиостанцией KSHE 95 вокалистка HEART Nancy Wilson рассказала о том, чем для неё было исполнение хита LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven":



«Это было так интересно. Для нас было большой честью сделать это — почтить их, и это стало для них сюрпризом.



Когда вы идёте на шоу "Kennedy Center Honors", все говорят: "Не говорите никому, что вы здесь. Спрячьтесь до того момента, пока не выйдете на сцену и не сделаете представление для человека, которого чествуют". Конечно, накануне вечером мы видели John'a Paul'a Jones'a в ресторане отеля. Он такой: "Что ты здесь делаешь?" А я отвечаю: "О, ничего. Думаю, у нас шоу или что-то в этом роде".



В любом случае, это был один из тех моментов, когда нам нужно было сделать очень глубокий вдох перед тем, как мы вышли на сцену. И мы даже не понимали, что только что произошло, пока пару недель спустя не посмотрели шоу, — отредактированную трансляцию. И мы увидели, что произошло потом. Это было, из серии: "Боже мой! Это был такой прекрасный момент". А ещё Jason Bonham, сын их оригинального барабанщика, Джона Бонэма, был нашим барабанщиком. И он вырос рядом с этими ребятами, когда они были молодыми LED ZEPPELIN. Так что я уверена, что это было частью их эмоциональной реакции — увидеть молодого Jason'a Bonham'a в шляпе-котелке, которую Джон Бонэм носил всё время; он был широко известен своей шляпой-котелком. И всё это вместе и породило такую эмоциональную реакцию, связанную с этим выступлением.



Это был действительно один из тех моментов в жизни, который вы никогда не забудете. Из серии: "Хорошо, я был частью этого, и это было действительно круто"».



На вопрос о том, говорил ли кто-нибудь из членов LED ZEPPELIN что-нибудь участницам HEART об их выступлении после мероприятия, Nancy ответила:



«Они так и сделали. После этого был большой ужин, и каждый из них подошёл к нашему столу. И John Paul Jones сказал: "Это было потрясающе". А потом Robert Plant сказал: "Знаете что? Я так ненавижу эту песню — "Stairway To Heaven" — потому что все её просто убивают. Но вы, ребята, отлично справились". А потом подошёл Jimmy Page и сказал: "Хорошо, вы играли это действительно идеально". А я отвечаю: "Нет, ты не можешь мне этого сказать". Потому что он Jimmy Page — потому что он один из моих кумиров всех времён. И я подумала: "Ладно, теперь я могу умереть". Я ведь суперфанат».



















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