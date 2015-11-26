JASON BONHAM — о выступлении с HEART

JASON BONHAM в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стало ли его появление в составе HEART на церемонии в Kennedy Center в декабре 2012 года сюрпризом для всех:
«Это несомненно был сюрприз. Вот почему так заметно их удивление: "Ты! Что ты делаешь?" Я прятался и скрывался.
Обычно они не чествуют покойного участника группы. Но этот момент был очень особенным — как всё сложилось тогда.
В то время это были не Ann и Nancy — это был кто-то другой, кто сказал: "Я хочу, чтобы люди, которые любят группу, сделали это, раз мы собираемся исполнять эту песню". Так что я был так рад, что они приняли участие.
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