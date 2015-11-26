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Heart

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7 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART выпускает сольный альбом

17 мар 2020 : 		 NANCY WILSON записала кавер-версию хита DEPECHE MODE

27 ноя 2019 : 		 NANCY WILSON: «У меня много идей по поводу нового релиза HEART»

16 авг 2019 : 		 HEART исполняют LED ZEPPELIN

5 авг 2019 : 		 Видео с выступления HEART

11 мар 2019 : 		 ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе

17 янв 2019 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART - 2

13 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART

7 ноя 2018 : 		 Новое видео ANN WILSON

26 окт 2018 : 		 Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

21 сен 2018 : 		 Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект

10 дек 2014 : 		 Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN

11 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового DVD HEART

16 окт 2014 : 		 Новый релиз HEART выйдет в ноябре

14 дек 2013 : 		 EPK от HEART
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Вокалистка HEART выпускает сольный альбом



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NANCY WILSON из HEART в следующем году выпустит на Carry On Music первый за более чем двадцать лет сольный альбом, получивший название "The Rising".

HEART's NANCY WILSON To Release First Ever Solo Album In Early 2021;



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