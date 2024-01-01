сегодня



HEART на Зимней Классике



HEART выступили в перерыве матча зимней классики, которая в этом году проходила в Сиэтле первого января — хозяева победили Vegas Golden Knights со счетом 3:0, впервые заработав сухарь в подобных матчах.















+0 -0



просмотров: 97

