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*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
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Heart

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4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART

30 окт 2023 : 		 ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»

25 окт 2023 : 		 Новогодний концерт HEART

15 окт 2023 : 		 Фильм о HEART все еще в силе

3 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

13 июн 2023 : 		 Участницы HEART работают вместе

8 фев 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получили награду

25 окт 2022 : 		 NANCY WILSON очень довольна своим составом

1 окт 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит LED ZEPPELIN

10 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

20 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит QUEEN

15 апр 2022 : 		 У HEART большие планы

12 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART — о реюнионе

6 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала

31 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

30 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о решении Долли Партон

27 мар 2022 : 		 У HEART большие планы на 2023 год

19 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о несостоявшемся прослушивании в проект участников LED ZEPPELIN

16 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART не против замутить с DOLLY PARTON

12 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

9 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 фев 2022 : 		 Новое видео вокалистки HEART

20 янв 2022 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от вокалистки HEART

19 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN
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HEART на Зимней Классике



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HEART выступили в перерыве матча зимней классики, которая в этом году проходила в Сиэтле первого января — хозяева победили Vegas Golden Knights со счетом 3:0, впервые заработав сухарь в подобных матчах.








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