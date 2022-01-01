сегодня



У HEART большие планы на 2023 год



В рамках интервью с вокалисткой HEART Ann Wilson у неё спросили, есть ли какие-то планы относительно деятельности группы, на что она ответила:



«О, я думаю, да. Потому что в следующем году будет 50-летняя годовщина того, как мы собрались и начали работать. Nancy присоединилась к нам только в 75-м, но группа начала работать в 73-м. Так что да, у нас много всего запланировано на следующий год. Так что я определённо вижу, как HEART будут что-то предпринимать в 2023 году!»







+0 -0



просмотров: 128

