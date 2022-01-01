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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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Heart

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NANCY WILSON очень довольна своим составом



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В рамках недавней беседы с WGN Radio вокалистка HEART NANCY WILSON рассказала, что она ощущает от выступлений со своей командой:

«Мы играем много музыки HEART. Мы также исполняем кое-что из моей собственной музыки. Но мы играем вживую — полностью вживую. Мы подключаемся, поём и играем, и нет никаких Pro Tools. Так что в наши дни это довольно неожиданно. Мы работаем в полную силу, и мы играем вживую.

Я люблю песни, которые я помогла создать. А ещё у меня есть потрясающая группа и потрясающая певица Kimberly Nichole, которая в свое время была финалисткой шоу "The Voice". И она потрясающая, она рок-певица. И она может исполнить эти песни, которые я, как скорее гитаристка, чем настоящая певица, люблю петь, но именно она может исполнить "Barracuda", "Crazy On You" и некоторые из этих знаменитых, культовых песен, которые очень интересно играть... Я люблю петь. Поэтому я много пою, просто чтобы дать Kimberly Nichole отдохнуть от некоторых более сложных песен, которые я не могу исполнить сама. Но у нас замечательная команда музыкантов — все, с кем я работала во время последнего тура HEART, в сущности, все музыканты, и ещё Kimberly Nichole. Благодаря этому я могу делать всё, что захочу, на рок-сцене и исполнять песни, которые мне нравятся. Так что я очень довольна этим составом».






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