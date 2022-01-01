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Heart

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Вокалистка HEART — о несостоявшемся прослушивании в проект участников LED ZEPPELIN



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Ann Wilson из HEART сказала, что она хотела принять участие в прослушивании, чтобы стать вокалисткой нового проекта с участием участников LED ZEPPELIN.

В 2008 году Jimmy Page и John Paul Jones искали способ продолжить работу после потрясающего разового выступления LED ZEPPELIN на O2 Arena в Лондоне в декабре 2007 года.

Хотя ходили слухи о том, что группе были предложены ошеломляющие суммы за полноценное турне, вокалист Robert Plant решил продолжить сольную карьеру.

Page не разглашал полный список исполнителей, которые репетировали с ним, Jones'ом и барабанщиком Jason'ом Bonham'ом, но фронтмен ALTER BRIDGE Myles Kennedy публично признал, что репетировал с группой, как и Steven Tyler из AEROSMITH.

В новом интервью с Liz Barnes, ведущей программы Planet Rock "My Planet Rocks", Ann рассказала, что она хотела поучаствовать в прослушивании, когда услышала, что Page и Jones ищут нового вокалиста почти 15 лет назад. Она дала этот комментарий во время обсуждения "The Battle Of Evermore" — единственного трека LED ZEPPELIN, в котором участвовал приглашённый вокалист:

«Да, это такой клуб мальчиков. ZEPPELIN всегда были мальчиковым клубом. Я знаю это, потому что был момент, когда прошёл слух, что они прослушивают вокалистов, и я решила в этом участвовать. Я сказала: "Я здесь!", а в ответ тишина».

Лиз заметила, что LED ZEPPELIN должны были хотя бы сказать:

«Приходи, Ann, и давай исполним несколько номеров».

Ann на это ответила:

«Кто знает, что там происходило? Но в любом случае, кто захочет нанять кого-то, кто мог бы петь так же, как Plant? Я не думаю, что это им понравилось бы, понимаешь? Я считаю, что они не хотели, чтобы это была карикатура на LED ZEPPELIN».

HEART





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