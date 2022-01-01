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Heart

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Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала



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Вокалистка группы HEART Ann Wilson раскритиковала технологию коррекции вокала Auto-Tune, заявив, что именно несовершенство человеческого голоса делает музыку привлекательной.

Технология Auto-Tune, созданная музыкантом и учёным-геофизиком доктором Энди Хильдебрандом в 1997 году, представляет собой программу, которая в цифровом виде корректирует высоту тона, позволяя певцам, поющим мимо нот, создавать идеально выверенные вокальные треки. С момента своего появления плагин стал стандартным оборудованием в профессиональных студиях звукозаписи.

В новом интервью "The Jasta Show" Wilson заявила, что именно естественные недостатки и несовершенства делают голос запоминающимся и впечатляющим:

«Я считаю, что небольшие шероховатости или некоторые душевные причуды нашего вокала — это то, что заставляет его звучать как человек. Когда всё настроено точно на 440 Герц, роботизировано — это всё равно, что быть анонимным. Ты словно сам становишься роботом, ты звучишь точно так же, как все остальные. Если вы хотите этого, тогда обязательно используйте корректировку вокала, но если вы хотите иметь индивидуальное звучание, забудьте об этом. Звучите по-настоящему.
Для меня всегда было важно оставаться собой и быть настоящей. А когда наступила эпоха 80-х, когда меня просили петь по-другому, чтобы меня крутили по радио, мне было очень некомфортно, и мне приходилось это делать. Но я не считаю, что это моё лучшее пение, и оно определённо не похоже на меня. Тогда, я помню, мне говорили: "Не политизируйте этот вопрос. Почему всё должно быть таким мрачным?" Я должна была стать "счастливой" во всех своих песнях. И моей сестре Nancy [гитаристке HEART] тоже говорили: "Акустические гитары уже в прошлом, и вообще, гитары сейчас на втором плане. Сейчас в моде синтезаторы". А это её основные инструменты. Так что в то время это был вызов».

ANN WILSON Says She Hates Auto-Tuned Vocals: It Sounds





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