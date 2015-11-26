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Heart

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Вокалистка HEART выпустит альбом весной



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Вокалистка HEART Nancy Wilson в недавнем интервью рассказала о том, как идёт процесс работы над альбомом:

«Я просто работаю дома. Мы недавно переехали в Северную Калифорнию, и у меня появилось пространство, которого раньше не было, — то самое, где я могу всё установить и работать, не думая о том, что дети могут помешать, и т. п.. Так что я просто захожу в эту комнату и ощущаю вдохновение. Я буквально живу созиданием. И созидание очень поднимает душевные силы. Я просыпаюсь с идеями и засыпаю с идеями в голове из серии: "Вот это мне нравится, а вот тут припев какой-то не такой, надо сделать получше". И это вдохновляет. Ощущение, что у тебя множество разных вариантов. Тут будут как роковые темы, так и баллады, меня очень радует то, как всё получается».

По словам Nancy, новая пластинка может выйти в марте на Carry On Music.

NANCY WILSON











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