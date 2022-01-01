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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Heart

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10 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

20 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит QUEEN

15 апр 2022 : 		 У HEART большие планы

12 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART — о реюнионе

6 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала

31 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

30 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о решении Долли Партон

27 мар 2022 : 		 У HEART большие планы на 2023 год

19 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о несостоявшемся прослушивании в проект участников LED ZEPPELIN

16 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART не против замутить с DOLLY PARTON

12 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

9 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 фев 2022 : 		 Новое видео вокалистки HEART

20 янв 2022 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от вокалистки HEART

19 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN

14 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет трек LED ZEPPELIN

20 окт 2021 : 		 Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART

5 окт 2021 : 		 Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART

22 сен 2021 : 		 Профессиональное концертное видео вокалистки HEART

12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР

24 май 2021 : 		 HEART не работают над новым материалом

23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере
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Профессиональное видео с выступления ANN WILSON



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Профессиональное видео с выступления ANN WILSON, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.




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