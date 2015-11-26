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В работе байопик о HEART
Вокалистка HEART Ann Wilson в недавнем интервью сообщила о том, что идёт работа о байопике о группе. Режиссёром будет Carrie Brownstein, известная по SLEATER-KINNEY и "Portlandia", а продюсером выступает Lynda Obst, ответственная за более чем 20 фильмов и шоу, включая "Interstellar", "Contact", "Sleepless In Seattle", "The Fisher King", "Flashdance"; Amazon's "Good Girls Revolt", TVLand "Hot In Cleveland", SyFy "Helix" и NB "The '60s".
«Я не могу особо распространяться на этот счёт, потому что пока ещё всё на этапе сценарных работ. Я видела первую версию, и она очень клёвая!»
По словам Ann, сейчас просматриваются несколько актрис на исполнение ролей Ann и её сестры. Энн Хэтэуэй выражала желание исполнить роль Ann, но та сказала: «Не думаю, что она действительно та, кто нужна».
По словам Ann, она не в курсе, будут ли реально петь артистки в фильме или же будет всё «под фанеру»:
«Я не в курсе. Сейчас всё на этапе планирования, и из-за COVID всё идёт не быстро. Но совершенно точно, что фильм выйдет».
По сценарию фильм должен рассказать историю сестёр с самого детства, а завершится он событиями в девяностые.
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