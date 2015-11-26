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Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE



Вокалистка HEART Ann Wilson представила кавер-версию хита STEVE EARLE "The Revolution Starts Now". В оригинале этот трек вошел в альбом 2004 года "The Revolution Starts Now".



















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