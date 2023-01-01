сегодня



Фильм о HEART все еще в силе



В рамках программы "Totally 80s" у ANN WILSON спросили, как идут дела в отношении фильма о HEART:



«Пандемия немного замедлила их работу, но она все еще продолжается. Сценарием занимается Carrie Brownstein. Я видела несколько черновиков сценария. Он хорош. Она отличный сценарист. Если кто-то и сможет передать историю пары женщин в роке, то это, наверное, будет именно она, потому что она сама прошла через такое. А в качестве продюсера выступает Lynda Obst».



На вопрос, знает ли она уже, кто будет играть ее и/или ее сестру Nancy, Ann ответила:



«Было несколько вариантов, но пока ничего определенного».



На вопрос о том, кого бы она хотела видеть на своей роли, и хочет ли она, чтобы это был кто-то, "кто умеет петь", Ann сказала:



«Я бы хотела, чтобы это был кто-то, кто умеет петь, и тогда они могли бы подпевать, а я могла бы петь. Я думаю, что мне больше по душе кто-то молодой, совершенно новый и свежий — кто-то, кто реально вник в сценарий».







+1 -0



просмотров: 210

