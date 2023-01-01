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Heart

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Фильм о HEART все еще в силе



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В рамках программы "Totally 80s" у ANN WILSON спросили, как идут дела в отношении фильма о HEART:

«Пандемия немного замедлила их работу, но она все еще продолжается. Сценарием занимается Carrie Brownstein. Я видела несколько черновиков сценария. Он хорош. Она отличный сценарист. Если кто-то и сможет передать историю пары женщин в роке, то это, наверное, будет именно она, потому что она сама прошла через такое. А в качестве продюсера выступает Lynda Obst».

На вопрос, знает ли она уже, кто будет играть ее и/или ее сестру Nancy, Ann ответила:

«Было несколько вариантов, но пока ничего определенного».

На вопрос о том, кого бы она хотела видеть на своей роли, и хочет ли она, чтобы это был кто-то, "кто умеет петь", Ann сказала:

«Я бы хотела, чтобы это был кто-то, кто умеет петь, и тогда они могли бы подпевать, а я могла бы петь. Я думаю, что мне больше по душе кто-то молодой, совершенно новый и свежий — кто-то, кто реально вник в сценарий».




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