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*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
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Heart

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23 янв 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 янв 2021 : 		 JASON BONHAM — о выступлении с HEART

4 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина

3 дек 2020 : 		 В работе байопик о HEART

2 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN

25 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART

5 ноя 2020 : 		 Вокалистка HEART выпустит альбом весной

23 окт 2020 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

21 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE

7 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART выпускает сольный альбом

17 мар 2020 : 		 NANCY WILSON записала кавер-версию хита DEPECHE MODE

27 ноя 2019 : 		 NANCY WILSON: «У меня много идей по поводу нового релиза HEART»

16 авг 2019 : 		 HEART исполняют LED ZEPPELIN

5 авг 2019 : 		 Видео с выступления HEART

11 мар 2019 : 		 ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе

17 янв 2019 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART - 2

13 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO в концертном видео HEART

7 ноя 2018 : 		 Новое видео ANN WILSON

26 окт 2018 : 		 Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

21 сен 2018 : 		 Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"

6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле
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Новая песня вокалистки HEART



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Вокалистка HEART ANN WILSON опубликовала официальное видео с текстом на песню "Tender Heart".

HEART Vocalist ANN WILSON Releases New Single "Tender Heart"; Lyric Video



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