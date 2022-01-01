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Вокалистка HEART — о решении Долли Партон



Ann Wilson прокомментировала решение Долли Партон относительно ЗСРнР:



«Я считаю, что её ответ был прекрасен. Ей не нужно подстраиваться под другой жанр. Она самодостаточна в том, чем занимается. А что касается Залы славы... Он становится всё меньше и меньше связан с роком. И я подумала, что её решение было идеальным. Возможно, она всегда говорила о том, что хотела записать рок-н-ролльный альбом, я за этим не следила. Она из кантри; она на сто процентов принадлежит этому стилю. Вот что в ней так здорово. Она просто единственная в своём роде!»













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