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*Новое видео RAMMSTEIN 19
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
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Heart

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12 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее чем брак»

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11 фев 2022 : 		 Новое видео вокалистки HEART

20 янв 2022 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от вокалистки HEART

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14 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет трек LED ZEPPELIN

20 окт 2021 : 		 Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART

5 окт 2021 : 		 Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART

22 сен 2021 : 		 Профессиональное концертное видео вокалистки HEART

12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР

24 май 2021 : 		 HEART не работают над новым материалом

23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере

19 апр 2021 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

14 апр 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

9 апр 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

9 мар 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

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28 фев 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

24 фев 2021 : 		 Участница HEART выпустит альбом весной

10 фев 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

31 янв 2021 : 		 NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»

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Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее чем брак»



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Ann Wilson в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, что сложнее сохранить — группу или брак:

«Я думаю, что труднее сохранить группу вместе - по моему опыту. И я была замужем всего один раз, и я все еще люблю и чувствую себя прекрасно. Сложнее сохранить группу вместе, потому что приходят другие люди, например, жены и близкие, и начинают наговаривать на твоих товарищей по группе и, возможно, говорить вещи, которые настраивают их против тебя или против единства группы. Это на самом деле трудно. Это что-то вроде вращающейся двери в группе».

HEART's ANN WILSON Says A Band Is Harder To Keep Together Than A Marriage





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