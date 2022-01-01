Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее чем брак»
Ann Wilson в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, что сложнее сохранить — группу или брак:
«Я думаю, что труднее сохранить группу вместе - по моему опыту. И я была замужем всего один раз, и я все еще люблю и чувствую себя прекрасно. Сложнее сохранить группу вместе, потому что приходят другие люди, например, жены и близкие, и начинают наговаривать на твоих товарищей по группе и, возможно, говорить вещи, которые настраивают их против тебя или против единства группы. Это на самом деле трудно. Это что-то вроде вращающейся двери в группе».
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