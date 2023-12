сегодня



Видео с выступления HEART



Видео с выступления HEART, первого за более чем четыре года и состоявшегося 27 декабря в Yaamava' Resort & Casino, Highland, California, доступно для просмотра ниже:



01. Bébé Le Strange

02. Never

03. Magic Man

04. Love Alive

05. Little Queen

06. Straight On

07. Let's Dance

08. These Dreams

09. Alone

10. What About Love

11. Mistral Wind

12. Crazy On You

13. Barracuda

14. Stairway To Heaven (LED ZEPPELIN cover)







