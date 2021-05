сегодня



Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР



Вокалистка HEART Ann Wilson объявила о планах выпусках ЕР с нереализованными архивными треками, созданными еще до её появления в HEART, когда она была участницей THE DAYBREAKS.



Трек-лист:



01. Standing Watching You



02. I'm Gonna Drink My Hurt Away



03. Wonder How I Managed



04. Through Eyes And Glass











