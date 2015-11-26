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Новое видео вокалистки HEART



"Greed", новое видео вокалистки HEART Ann Wilson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fierce Bliss", выходящего 29 апреля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Greed



02. Black Wing



03. Bridge Of Sighs



04. Fighten For Life



05. Love Of My Life (feat. Vince Gill)



06. Missionary Man



07. Gladiator



08. Forget Her



09. A Moment In Heaven



10. Angel's Blues*



11. As The World Turns



* Available on CD and digital formats only







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