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NIRVANA и участницы HEART получили награду



NIRVANA и участницы HEART Ann и Nancy Wilson были удостоены награды за жизненные достижения от Академии Звукозаписи — церемония прошла четвёртого февраля в Wilshire Ebell Theater, Los Angeles.







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