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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Heart

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8 фев 2023 : 		 NIRVANA и участницы HEART получили награду

25 окт 2022 : 		 NANCY WILSON очень довольна своим составом

1 окт 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит LED ZEPPELIN

10 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ANN WILSON

20 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART исполняет хит QUEEN

15 апр 2022 : 		 У HEART большие планы

12 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART — о реюнионе

6 апр 2022 : 		 Вокалистка HEART выступает против коррекции вокала

31 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

30 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о решении Долли Партон

27 мар 2022 : 		 У HEART большие планы на 2023 год

19 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART — о несостоявшемся прослушивании в проект участников LED ZEPPELIN

16 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART не против замутить с DOLLY PARTON

12 мар 2022 : 		 Вокалистка HEART: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

9 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 фев 2022 : 		 Новое видео вокалистки HEART

20 янв 2022 : 		 Кавер-версия ALICE IN CHAINS от вокалистки HEART

19 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN

14 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет трек LED ZEPPELIN

20 окт 2021 : 		 Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART

5 окт 2021 : 		 Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART

22 сен 2021 : 		 Профессиональное концертное видео вокалистки HEART

12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР
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NIRVANA и участницы HEART получили награду



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NIRVANA и участницы HEART Ann и Nancy Wilson были удостоены награды за жизненные достижения от Академии Звукозаписи — церемония прошла четвёртого февраля в Wilshire Ebell Theater, Los Angeles.




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