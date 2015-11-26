Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

Композиция “4 Edward”, которая вошла в новую студийную работу вокалистки HEART Nancy Wilson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "You And Me", выходящего седьмого мая на Carry On Music.
Трек-лист:
01. You And Me
02. The Rising
03. I'll Find You
04. Daughter
05. Party At The Angel Ballroom (feat. Duff McKagan & Taylor Hawkins)
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