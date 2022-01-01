сегодня



Вокалистка HEART не против замутить с DOLLY PARTON



Nancy Wilson в рамках недавней беседы ответила на вопрос, что она думает о решении DOLLY PARTON:



«Как стильно... Это правда здорово, что она так поступила, потому что номинация очень широкая. Например, Dionne Warwick не является рок-исполнителем, и многие из этих исполнителей не являются таковыми, поэтому они должны сделать разные категории под большим названием "Зал славы рок-н-ролла". У них должен быть Зал славы кантри, Зал славы поп-музыки, Зал славы рэпа и Зал славы рока. Я думаю, это было бы разумно, если бы они это сделали. Потому что я должна проголосовать за них, например, завтра.



Это на самом деле сложно, потому что в зале есть Лайонел Ричи. Если попытаться сузить список до того, что действительно является роком, это исключит слишком многих из присутствующих. Так что я думаю, что она просто молодец, что так поступила. Мне хочется записать с ней рок-пластинку... Я должна ей позвонить. Она может всё. Она написала несколько лучших песен в нашей истории. Она может это сделать!»













+1 -1



просмотров: 218

