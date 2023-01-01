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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 28
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Heart

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ANN WILSON обещает крутые концерты HEART



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ANN WILSON в недавнем интервью ответила на вопрос, три концерта HEART в конце декабря будут единственными или планируется продолжение:

«Ну, мы пока не знаем. Мы посмотрим, как всё сработает с HEART, будет ли это ощущаться как повышение уровня. Если это будет ощущаться как повышение уровня, то мы продолжим это делать. Но так и должно быть. Это не может просто скатиться до уровня музыкального автомата... Все должно быть по-настоящему. Никаких потуг. Никакой подначки. Не просто участвовать в каком-то круговороте, чтобы брать деньги и играть старые песни снова, снова и снова. Нет, мы сделаем это круто, действительно сделаем все круто!»




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