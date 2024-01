сегодня



Видео полного выступления HEART



Видео полного выступления HEART, состоявшегося тридцать первого декабря на Climate Pledge Arena, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Bébé Le Strange

02. Never

03. Love Alive

04. Roll The Dice

05. This Is Now (ANN WILSON & TRIPSITTER song)

06. Magic Man

07. Little Queen

08. Straight On / Let's Dance (DAVID BOWIE cover)

09. These Dreams

10. Drum Moment

11. Mistral Wind

12. Alone / What About Love

13. The Ocean (LED ZEPPELIN cover)

14. Barracuda



Encore:



15. The Battle Of Evermore (LED ZEPPELIN cover)

16. Crazy On You

17. Auld Lang Syne (Robert Burns cover)











+0 -0



просмотров: 136