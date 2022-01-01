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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
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Heart

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Новая песня вокалистки HEART



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"Missionary Man", новая песня вокалистки HEART Ann Wilson, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Fierce Bliss", выходящего 29 апреля на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Greed

02. Black Wing

03. Bridge Of Sighs

04. Fighten For Life

05. Love Of My Life (feat. Vince Gill)

06. Missionary Man

07. Gladiator

08. Forget Her

09. A Moment In Heaven

10. Angel's Blues*

11. As The World Turns

* Available on CD and digital formats only

ANN WILSON Drops New Single








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