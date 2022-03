сегодня



Новая песня вокалистки HEART



"Missionary Man", новая песня вокалистки HEART Ann Wilson, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Fierce Bliss", выходящего 29 апреля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Greed



02. Black Wing



03. Bridge Of Sighs



04. Fighten For Life



05. Love Of My Life (feat. Vince Gill)



06. Missionary Man



07. Gladiator



08. Forget Her



09. A Moment In Heaven



10. Angel's Blues*



11. As The World Turns



* Available on CD and digital formats only



















