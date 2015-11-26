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Heart

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5 окт 2021 : 		 Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART

22 сен 2021 : 		 Профессиональное концертное видео вокалистки HEART

12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР

24 май 2021 : 		 HEART не работают над новым материалом

23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере

19 апр 2021 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

14 апр 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

9 апр 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

9 мар 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

28 фев 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

24 фев 2021 : 		 Участница HEART выпустит альбом весной

10 фев 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

31 янв 2021 : 		 NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»

23 янв 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 янв 2021 : 		 JASON BONHAM — о выступлении с HEART

4 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина

3 дек 2020 : 		 В работе байопик о HEART

2 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN

25 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART

5 ноя 2020 : 		 Вокалистка HEART выпустит альбом весной

23 окт 2020 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART
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Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART



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Вокалистка HEART Nancy Wilson опубликовала расширенную версию трека памяти Эдди Ван Халена — "4 Edward With Love”.

HEART's NANCY WILSON Releases
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