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Heart

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23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере

19 апр 2021 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

14 апр 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

9 апр 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

9 мар 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

28 фев 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

24 фев 2021 : 		 Участница HEART выпустит альбом весной

10 фев 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

31 янв 2021 : 		 NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»

23 янв 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 янв 2021 : 		 JASON BONHAM — о выступлении с HEART

4 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина

3 дек 2020 : 		 В работе байопик о HEART

2 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN

25 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART

5 ноя 2020 : 		 Вокалистка HEART выпустит альбом весной

23 окт 2020 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

21 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE

7 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART выпускает сольный альбом

17 мар 2020 : 		 NANCY WILSON записала кавер-версию хита DEPECHE MODE

27 ноя 2019 : 		 NANCY WILSON: «У меня много идей по поводу нового релиза HEART»

16 авг 2019 : 		 HEART исполняют LED ZEPPELIN

5 авг 2019 : 		 Видео с выступления HEART

11 мар 2019 : 		 ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе
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|||| сегодня

Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM



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Вокалистка HEART Nancy Wilson опубликовала видео на собственное прочтение композиции PEARL JAM "Daughter".

HEART





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


23 май 2021, 12:25		Не нравится,оригинал для своего времени охренненый. Был


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