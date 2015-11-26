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Профессиональное концертное видео вокалистки HEART



Вокалистка HEART Ann Wilson опубликовала профессиональные съёмки выступления от 21 августа в Northwell Health в Jones Beach Theater, посвящённые 20-летию 11 сентября. Сборы от концерта пошли в благотоворительный фонд, который поддерживает семьи жертв погибших во время этого трагического события.







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