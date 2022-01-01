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Вокалистка HEART — о реюнионе



Ann Wilson в рамках одной из недавних бесед рассказала о своих ощущениях от реюниона HEART, случившегося по случаю ввода в Зал славы рок-н-ролла в 2013 году:



«Было очень интересно собраться вместе с оригинальным составом ребят из HEART на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла — просто потому, что мы прошли через столько разных воплощений этой группы, и каждое из них было по-своему замечательным. И с течением времени звучание группы менялось, когда наступала новая эпоха. И в тот день, когда мы собрались вместе с ребятами из оригинального состава, чтобы подготовиться к исполнению двух песен в Зале славы, мы репетировали вне площадки, исполняли "Crazy On You", "Barracuda" и тому подобное, и это звучало совсем не так, к чему я привыкла сейчас. Потому что тогда у нас не было определяющего фактора; это было больше похоже на движение вверх-вниз, влево-вправо. Для этого не нужна музыка, под которую трясут задницей, как сейчас».



















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