сегодня



Вокалистка HEART исполняет трек LED ZEPPELIN



18 августа вокалистка HEART Ann Wilson в рамках концерта в Hampton Beach Casino Ballroom, New Hampshire исполнила кавер-версию LED ZEPPELIN "Going To California" — профессиональное видео доступно ниже.







+1 -0



просмотров: 204