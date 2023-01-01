13 июн 2023



Участницы HEART работают вместе



Nancy Wilson в недавнем интервью сообщила, что работает над новым материалом со своей сестрой и коллегой по HEART:



«Пожалуй, сейчас я больше всего работаю над песней "Tomboy", потому что мне нравится её название, потому что это почти как "мальчик-гений" или что-то в этом роде. Но у меня есть куча новых идей для песен. Кроме того, я пишу новую музыку с Ann. Так что сейчас настоящее творческое начало. Сейчас я нахожусь в туре, и когда я вернусь домой, я займусь другими проектами, в том числе закончу новый материал с Ann. Так что для творчества сейчас очень подходящий момент. У меня дома новая студия, и я не могу дождаться, когда смогу записать материал».







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