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Heart

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ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»



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ANN WILSON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответила на вопрос о том, какие у неё планы в отношении гастролей:

«Мы собираемся провести ещё один тур в этом году, в декабре. Я не имею права обсуждать дальнейшие планы на данный момент».

На вопрос о том, есть ли какие-либо планы на будущее у HEART, она ответила:

«Я могу сказать, что у поклонников HEART есть повод для оптимизма... Я действительно не могу сказать [ничего другого] по юридическим причинам».

Затем Ann подтвердила, что сейчас у неё и её сестры Nancy, которая играет на гитаре в HEART, всё в полном порядке.

На вопрос ведущего о том, хотела бы она записать ещё один альбом HEART, она ответила:

«Если будут песни. Если песни есть, мы решаем, подходят ли они для HEART или для TRIPSITTER. Песни будут диктовать, куда они пойдут, а их пока не существует. Так что я не могу ответить на этот вопрос, если честно».






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