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Heart

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19 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN

14 дек 2021 : 		 Вокалистка HEART исполняет трек LED ZEPPELIN

20 окт 2021 : 		 Бывший гитарист HEART присоединился к вокалистке HEART

5 окт 2021 : 		 Композиция памяти Эдди Ван Халена от вокалистки HEART

22 сен 2021 : 		 Профессиональное концертное видео вокалистки HEART

12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР

24 май 2021 : 		 HEART не работают над новым материалом

23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере

19 апр 2021 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

14 апр 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

9 апр 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

9 мар 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

28 фев 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

24 фев 2021 : 		 Участница HEART выпустит альбом весной

10 фев 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

31 янв 2021 : 		 NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»

23 янв 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 янв 2021 : 		 JASON BONHAM — о выступлении с HEART

4 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина

3 дек 2020 : 		 В работе байопик о HEART

2 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN
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Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN



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Профессиональное видео с выступления вокалистки HEART Ann Wilson, состоявшегося 18 августа и в рамках которого были исполнены песни QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN, доступно ниже.

Watch Pro-Shot Video Of ANN WILSON Singing QUEEN, THE WHO, AEROSMITH And LED ZEPPELIN Classics




















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