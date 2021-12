сегодня



Вокалистка HEART исполняет QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN



Профессиональное видео с выступления вокалистки HEART Ann Wilson, состоявшегося 18 августа и в рамках которого были исполнены песни QUEEN, THE WHO, AEROSMITH и LED ZEPPELIN, доступно ниже.











































