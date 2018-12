сегодня



DAVE NAVARRO в концертном видео HEART



Группа HEART представила фраuмент концертного DVD Live In Atlantic City, исполнение композиции “Bébé Le Strange”, в которой в качестве гостя был задействован DAVE NAVARRO. Выход релиза намечен на 25 января на earMUSIC.



Трек-лист:



"Bébé Le Strange" (with Dave Navarro)

"Straight On" (with Dave Navarro)

"Crazy On You" (with Dave Navarro)

"Lost Angel"

"Even It Up" (with Gretchen Wilson)

"Rock ’N Roll" (with Gretchen Wilson)

"Dog & Butterfly" (with Rufus Wainwright)

"Would?" (with Alice In Chains & Duff McKagan) *

"Rooster" (with Alice In Chains & Duff McKagan)

"Alone" (with Carrie Underwood)

"Magic Man"

"Misty Mountain Hop" (with Dave Navarro)

"Dreamboat Annie"

"Barracuda"



* CD and LP exclusive



Note: DVD and Blu-ray also include bonus footage in the form of Heart Confidential



















+0 -0









просмотров: 111