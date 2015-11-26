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все новости группы
Heart
США
Pop Rock
Hard Rock
http://www.heart-music.com
Myspace:
http://www.myspace.com/heart
31 янв 2021
:
NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»
23 янв 2021
:
Новая песня вокалистки HEART
11 янв 2021
:
JASON BONHAM — о выступлении с HEART
4 дек 2020
:
Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина
3 дек 2020
:
В работе байопик о HEART
2 дек 2020
:
Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN
25 ноя 2020
:
SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART
5 ноя 2020
:
Вокалистка HEART выпустит альбом весной
23 окт 2020
:
Видео с текстом от вокалистки HEART
21 окт 2020
:
Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE
7 окт 2020
:
Вокалистка HEART выпускает сольный альбом
17 мар 2020
:
NANCY WILSON записала кавер-версию хита DEPECHE MODE
27 ноя 2019
:
NANCY WILSON: «У меня много идей по поводу нового релиза HEART»
16 авг 2019
:
HEART исполняют LED ZEPPELIN
5 авг 2019
:
Видео с выступления HEART
11 мар 2019
:
ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе
17 янв 2019
:
DAVE NAVARRO в концертном видео HEART - 2
13 дек 2018
:
DAVE NAVARRO в концертном видео HEART
7 ноя 2018
:
Новое видео ANN WILSON
26 окт 2018
:
Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON
21 сен 2018
:
Вокалистка HEART в "Jimmy Kimmel Live!"
6 авг 2018
:
Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART
1 июн 2018
:
Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью
29 май 2018
:
NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART
12 янв 2018
:
Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов
20 май 2017
:
Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла
19 май 2017
:
HEART о Крисе Корнелле
12 окт 2016
:
Концертный релиз HEART выйдет зимой
8 июл 2016
:
Новый альбом HEART доступен для прослушивания
16 июн 2016
:
Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA
14 июн 2016
:
Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART
16 янв 2015
:
Оригинальные участники HEART основали новый проект
10 дек 2014
:
Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN
11 ноя 2014
:
Фрагмент нового DVD HEART
16 окт 2014
:
Новый релиз HEART выйдет в ноябре
14 дек 2013
:
EPK от HEART
13 дек 2013
:
Концерт HEART выйдет в феврале
28 окт 2013
:
Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре
20 июн 2013
:
HEART и JASON BONHAM отправились в тур
27 дек 2012
:
JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART
17 сен 2012
:
HEART получат звезду на голливудском бульваре
30 июн 2012
:
Новая песня HEART
25 июн 2012
:
Новая песня HEART
1 авг 2010
:
HEART выпустят сингл в форме сердца
сегодня
NANCY WILSON: «У
HEART
есть предложение по туру»
Вокалистка HEART NANCY WILSON дала обширное интервью журналу Rock Candy, в рамках которого сказала, что в 2021 году может состояться и тур с её сестрой:
«У HEART есть предложения относительно выступлений, и мы работаем над этим. Я бы с удовольствием вновь вышла на одну сцену с Ann!»
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).