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NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»



Вокалистка HEART NANCY WILSON дала обширное интервью журналу Rock Candy, в рамках которого сказала, что в 2021 году может состояться и тур с её сестрой:



«У HEART есть предложения относительно выступлений, и мы работаем над этим. Я бы с удовольствием вновь вышла на одну сцену с Ann!»







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