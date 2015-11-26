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Heart

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11 мар 2019 : 		 ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе

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26 окт 2018 : 		 Кавер-версия Тома Петти от ANN WILSON

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6 авг 2018 : 		 Кавер-версия LESLEY GORE от вокалистки HEART

1 июн 2018 : 		 Новый альбом вокалистки HEART выйдет осенью

29 май 2018 : 		 NANCY WILSON и NUNO BETTENCOURT исполняют HEART

12 янв 2018 : 		 Вокалистка HEART почтит память ушедших музыкантов

20 май 2017 : 		 Вокалистка HEART почтила память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 HEART о Крисе Корнелле

12 окт 2016 : 		 Концертный релиз HEART выйдет зимой

8 июл 2016 : 		 Новый альбом HEART доступен для прослушивания

16 июн 2016 : 		 Видео с текстом от HEART с участием фронтмена METALLICA

14 июн 2016 : 		 Вокалист METALLICA на новом альбоме HEART

16 янв 2015 : 		 Оригинальные участники HEART основали новый проект

10 дек 2014 : 		 Вокалистка HEART готова заменить Robert'a Plant'a в LED ZEPPELIN

11 ноя 2014 : 		 Фрагмент нового DVD HEART

16 окт 2014 : 		 Новый релиз HEART выйдет в ноябре

14 дек 2013 : 		 EPK от HEART

13 дек 2013 : 		 Концерт HEART выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 Две песни вокалисток HEART выйдут в ноябре

20 июн 2013 : 		 HEART и JASON BONHAM отправились в тур

27 дек 2012 : 		 JASON BONHAM присоединился к сестрам Wilson из HEART

17 сен 2012 : 		 HEART получат звезду на голливудском бульваре
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ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе



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Ann и Nancy Wilson из HEART впервые за три года вышли на сцену вместе в рамках благотворительного вечера "Love Rocks NYC", которое проходило в нью-йоркском Beacon Theatre. В мероприятии также принимали участие Robert Plant, Sheryl Crow, ZZ TOP's Billy F. Gibbons, Keb' Mo', Taj Mahal, Lukas Nelson, Jimmie Vaughan, Doyle Bramhall II, Ivan Neville, Larkin Poe бывший участник Yankee Bernie Williams.

Nancy и Ann исполнили "These Dreams" и "Crazy On You".



Watch HEART's ANN And NANCY WILSON Perform Together For First Time In Three Years At 'Love Rocks NYC' Event








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