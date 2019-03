сегодня



ANN и NANCY WILSON из HEART выступили вместе



Ann и Nancy Wilson из HEART впервые за три года вышли на сцену вместе в рамках благотворительного вечера "Love Rocks NYC", которое проходило в нью-йоркском Beacon Theatre. В мероприятии также принимали участие Robert Plant, Sheryl Crow, ZZ TOP's Billy F. Gibbons, Keb' Mo', Taj Mahal, Lukas Nelson, Jimmie Vaughan, Doyle Bramhall II, Ivan Neville, Larkin Poe бывший участник Yankee Bernie Williams.



Nancy и Ann исполнили "These Dreams" и "Crazy On You".























