По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом



Весной целая обойма гитаристов-виртуозов собралась вместе для тура "Generation Axe" — в нем принимали участие Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY), Nuno Bettencourt (EXTREME) и Tosin Abasi (ANIMALS AS LEADERS). Годом спустя гитаристы повторили его в 11 азиатских городах — итогом этого стал концертный альбом "Generation Axe - The Guitars That Destroyed The World: Live In China", пред-заказ на которой можно оформить на Pledge Music.



Трек-лист:



01. Generation Axe - Foreplay (BOSTON cover)



02. Tosin Abasi - Tempting Time (ANIMALS AS LEADERS cover)



03. Tosin Abasi/Nuno Bettencourt - Physical Education (ANIMALS AS LEADERS cover)



04. Nuno Bettencourt - A Side Of Mash (medley of EXTREME solos)



05. Nuno Bettencourt/Zakk Wylde - Sideways (CITIZEN COPE cover)



06. Zakk Wylde - Whipping Post (THE ALLMAN BROTHERS BAND cover)



07. Steve Vai - Bad Horsie



08. Yngwie Malmsteen - [to be announced]



09. Yngwie Malmsteen/Steve Vai - Black Star



10. Vai/Wylde/Bettencourt/Abasi - Frankenstein (Edgar Winter cover)



11. Generation Axe - Highway Star (DEEP PURPLE cover)



















