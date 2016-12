сегодня



Музыканты GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK в KINGS OF CHAOS Видео с выступления проекта KINGS OF CHAOS, состоявшегося 17 февраля в Wellmont Theater, Montclair, New Jersey, доступно для просмотра ниже.











































































