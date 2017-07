сегодня



Новое видео 'Tuska20 - The Anniversary Song' Официальное видео к песне "Tuska20 - The Anniversary Song", в записи которой принимали участие музыканты NIGHTWISH, STRATOVARIUS, WINTERSUN, AMORPHIS, HIM, BATTLE BEAST, CHILDREN OF BODOM и других, доступно для просмотра ниже.















