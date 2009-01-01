11 сен 2017



SLASH, JOE PERRY, JOE SATRIANI, NEAL SCHON на новом DVD Восьмого февраля в Gibson Amphitheatre, Los Angeles состоялся вечер "A Tribute To Les Paul: Live From Universal Studios Hollywood", в котором принимали участие SLASH, JOE PERRY, JOE SATRIANI, NEAL SCHON и многие другие. Оформить пред-заказ на DVD с записью этого шоу можно по этому адресу.















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