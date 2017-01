сегодня



Музыканты JUDAS PRIEST, SKID ROW, Ex-QUIET RIOT, WHITESNAKE приняли участие в 'Randy Rhoads Remembered' Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Scotti Hill (SKID ROW), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE), Brian Tichy (WHITESNAKE, OZZY OSBOURNE) and Marzi Montazeri (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, QUIET RIOT) и многие другие приняли участие 19 января в четвертом ежегодном "Randy Rhoads Remembered: A Celebration For A Guitar Legend" в Yost Theatre, Santa Ana, California — видео доступно для просмотра ниже.



































