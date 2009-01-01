30 авг 2017



SEBASTIAN BACH, GEORGE LYNCH, VINNY APPICE исполняют DOKKEN, SKID ROW, BLACK SABBATH Звездная команда в составе Sebastian Bach (SKID ROW), George Lynch (DOKKEN, LYNCH MOB) and Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO) стала хэдлайнером фестиваля Hair Metal Heaven 26 августа в Hull City Hall, Kingston — видео доступно ниже.















































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