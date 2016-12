29 дек 2016



Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми Björn Gelotte из IN FLAMES присоединился к HARDCORE SUPERSTAR, TROUBLEMAKERS, SCUMBAG MILLIONAIRE, HONEYMOON DISEASE, CITY SAINTS, COFFE & SNOWY SHAW и SIPHON FUEL в ходе выступления в Sticky Fingers, Gothenburg, Sweden и исполнил кавер-версию хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" в качестве трибьюта Лемми — видео доступно для просмотра ниже.















